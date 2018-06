Proteste gegen Neonazi-Konzert in Themar

Mit einem Friedensgebet haben sich etwa 250 Menschen in Themar (Kreis Hildburghausen) gegen die Neonazi-Veranstaltung gestellt. Unter den Besuchern in der St. Bartholomäuskirche waren auch die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, sowie Thüringens Innenminister Georg Maier und SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee. Man sehe jeden Tag Hass und Hetze gegen Minderheiten in Deutschland und auch in Themar, hieß es während des Gottesdienstes. Landesbischöfin Junkermann sagte, es gehe darum, Nein zu sagen, wenn gegen Menschen gehetzt werde. Hildburghausens Superintendent Johannes Haak kritisierte in seiner Andacht das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Weimar. Manche Gerichtsentscheidungen seien nicht zu verstehen und - so wörtlich - töricht. Gedenkgottesdienst in Themar Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Gegendemo durch Themar

Im Anschluss an das Friedensgebet zogen laut Polizei rund 250 Menschen mit Holzkreuzen durch die Innenstadt von Themar. Dabei wurde mit 193 weißen Holzkreuzen der Menschen gedacht, die seit 1990 nach Zählung der Amadeu Antonio Stiftung Opfer rechtsextremistischer und rassistisch motivierter Gewalt wurden. Alle Kreuze sollen in Sichtweite des Veranstaltungsortes der Rechtsextremisten aufgestellt werden.

Besucher des Rechtsrock-Konzerts. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling Zu dem Rechtsrock-Konzert werden bis zu 1.500 Neonazis erwartet. Bis zum Abend waren nach Polizeiangaben über 700 Neonazis angereist. Laut Polizei wurden bislang über 20 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten registriert, darunter Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und wegen Volksverhetzung. Am häufigsten haben die Teilnehmer sich strafbar gemacht, weil sie mit ihren Tattoos verfassungsfeindliche Symbole verwendet haben.



Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Themar, um Straftaten zu verhindern und bereits vor Ort zu ahnden, hieß es vom Innenministerium. Thüringens Innenminister Maier sagte am Freitag, es seien so viele Polizisten vor Ort wie noch nie. Im vergangenen Jahr hatten rund 1000 Beamte für Sicherheit gesorgt.

Landkreis scheiterte mit Verbot