Rechtsrock-Konzert in Themar Veranstalter und Gegendemonstranten ziehen vor Gericht

Nach dem Rechtsrock-Konzert in Themar (Landkreis Hildburghausen) wollen sowohl die Organisatoren als auch Gegendemonstranten die Auflagen juristisch prüfen lassen. Das kündigten die Konzertveranstalter via Facebook und der Sprecher des Bündnisse für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra, Thomas Jakob, an.

Teilnehmer des Rechtsrock-Konzertes am Samstag in Themar. Bildrechte: MDR / Axel Hemmerling

Auch die Konzertveranstalter kündigten unterdessen an, einige der Auflagen juristisch überprüfen lassen zu wollen. Das werde allerdings eine Zeit dauern, heißt es im Facebook-Post eines Rechtsextremen aus der Region, der ebenfalls regelmäßig Konzerte in der rechtsextremen Szene organisiert. Gleichzeitig kündigte er ein weiteres Konzert in Themar für September an.