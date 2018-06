Kreis Hildburghausen Verbot für Rechtsrock-Konzert in Themar aufgehoben

Besucher des Rechtsrock-Konzerts im Sommer 2017 in Themar Bildrechte: dpa

Der Kreis Hildburghausen hatte das auf einer Wiese am Stadtrand geplante Konzert verboten, weil in unmittelbarer Nähe seltene und geschützte Vogelarten brüten. Diese Vögel brüteten im Schilf unmittelbar an der Konzert-Wiese und in einem Gesteinshaufen in der Nähe, so das Argument. Der Kreis kann gegen die Entscheidung noch vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.