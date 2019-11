In Themar (Kreis Hildburghausen) sind am Mittwoch 13 sogenannte Stolpersteine verlegt worden. Die kleinen Gedenksteine mit Messingplatte und Gravur erinnern an ehemalige jüdische Bewohner, die Opfer des Nazi-Regimes wurden.

Der Aktionskünstler Gunter Demnig verlegte die Stolpersteine in Themar. Bildrechte: MDR/Joachim Hanf