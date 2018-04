Bei einem Motorradunfall in Südthüringen ist am frühen Sonntagabend ein junger Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige mit einem Freund in einem Waldstück nahe Bürden unterwegs. Dort soll er mit seiner Motocross-Maschine an einer Baumwurzel hängen geblieben und mit dem Oberkörper gegen einen Baum geprallt sein.