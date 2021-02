In Eisfeld im Landkreis Hildburghausen ist am Donnerstagnachmittag ein Fußgänger von einem Laster überfahren worden. Nach Polizeiangaben wollte der Fußgänger die Straße überqueren und wurde dabei erfasst. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht klar. Der Lkw-Fahrer hatte ihn offenbar übersehen. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Georgstraße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt.