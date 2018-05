Tödlicher Unfall bei Kloster Veßra

Nach einem tödlichen Unfall im Landkreis Hildburghausen ist die Identität der beiden Opfer noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei teilte MDR THÜRINGEN am Morgen mit, dass dafür ein DNA-Test notwendig ist. Nach ersten Informationen könnte es sich um zwei Männer handeln, die in dem Sportwagen gesessen haben. Auch die Unfallursache sei noch nicht endgültig geklärt.

Nach Polizeiangaben fuhr der Wagen am Donnerstag am späten Nachmittag zwischen Kloster Veßra und Zollbrück frontal gegen einen Baum. Der Wagen fing sofort Feuer. Die beiden Insassen verbrannten im Fahrzeugwrack. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Augenzeugen sowie die Rettungskräfte. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft war noch am Abend ein Gutachter am Unfallort. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.