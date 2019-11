Tourismusregion Coburg-Rennsteig verbucht steigende Touristen-Zahlen

Im Winter Skifahren, im Sommer Wandern - der Rennsteig lockt immer mehr Besucher. Bildrechte: dpa

Die Tourismusregion Coburg-Rennsteig ist bei Touristen offenbar beliebt. Fast 660.000 Übernachtungen sind bis August dieses Jahres gezählt worden - ein Plus von rund 20.000 im Vergleich zum Vorjahr. Auf der Mitgliederversammlung am Montag in Masserberg zeigte sich Geschäftsführer Jörg Steinhardt zufrieden mit dem positiven Trend. MDR THÜRINGEN sagte Steinhardt, die Region profitiere von Schlössern, Burgen und alten Stadtkernen sowie der Natur im südlichen Thüringer Wald. Angebote wie Wandern, Rad- und Skifahren ließen sich gut mit der Kultur verbinden.