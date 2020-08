Der Triathlon am Bergsee Ratscher bei Schleusingen im Kreis Hildburghausen findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Wie der Organisator auf seiner Internetseite mitteilte, hat das Landratsamt Hildburghausen den Wettkampf am 5. und 6. September verboten.

Die Gesundheitsbehörde im Landratsamt hatte bereits vergangene Woche die Anzahl der Camping-Stellplätze für einen besseren Infektionsschutz begrenzt. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de