Am Bergsee Ratscher bei Schleusingen im Landkreis Hildburghausen hat es am Sonntagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hatte eine Gruppe von vier Motorrädern auf der Straße vor dem Bergsee gehalten, als ein Auto von hinten auf die Kolone auffuhr. Dabei wurden zwei Motorradfahrer schwer verletzt, später wurden sie mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Nach einem weiteren Motorradunfall musste die A9 in Thüringen am Sonntag gesperrt werden. Die Maschine hatte sich bei Triptis aus bislang unbekannten Gründen aufgeschaukelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Auch er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die Sperrung der A9 in Richtung München dauerte etwa eine halbe Stunde.