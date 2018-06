Verwaltungsgerichtgericht lockert Alkoholverbot bei Neonazi-Konzert in Themar

Das komplette Alkoholverbot für das als politische Veranstaltung deklarierte Neonazi-Konzert in Themar wird gelockert. Das Verwaltungsgericht Meiningen gab am Freitag einer Klage des Veranstalters gegen Auflagen des Landkreises Hildburghausen weitgehend statt. Nach Angaben eines Gerichtssprechers darf auf dem umzäunten Gelände am Freitag und Sonnabend ab 20 Uhr Alkohol verkauft und konsumiert werden. Zudem kippte das Gericht das Teilnehmer-Limit von 1.000 Besuchern und änderte die Lärm-Vorgaben des Landratsamtes ab: Bis 22 Uhr sind 70 Dezibel erlaubt, danach 50 Dezibel. Der Kreis hatte durchgehend einen maximalen Lärm von 65 Dezibel vorgeschrieben. Der Landkreis will gegen die geänderten Auflagen nach Angaben einer Sprecherin keinen Widerspruch einlegen.

In diesem Zelt fand 2017 das Neonazi-Konzert statt. Bildrechte: Martin Wichmann