Nachdem der Deal endgültig geplatzt war, trat Tommy Frenck auf den Plan, der in der Region bereits eine Immobilie besitzt und mit der Organisation von Neonazi-Konzerten weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Frenck hat beim Anwalt der Eigentümer ein schriftliches Angebot für das Schloss in Bockstadt eingereicht. Details nennt der Anwalt nicht. Stattdessen konnte er eine neue Interessentin vermelden.

Rechtsanwalt Richert und seine Mandanten sind froh, das Schloss nicht an einen Neonazi verkaufen zu müssen. "Aber aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen hat der Interessent sein Angebot nun zurückgezogen", teilte der Anwalt mit. Nun bleibe also nur noch Frenck. Die Geduld bei den Besitzern ist offenbar am Ende. Sollte Frenck das Schloss noch wollen, rechnet Richert mit einem schnellen Vertragsabschluss.