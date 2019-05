Der Jenaer Politikwissenschaftler Matthias Quent warnt vor mangelnder Wahlplakatevielfalt im ländlichen Raum. Wenn dort nur oder überwiegend rechtsextreme Kräfte werben, könnten sich die "Bewohner von demokratischen Kräften im Stich gelassen fühlen", so Quent.

Ein aktuelles Beispiel ist der Landkreis Hildburghausen. . Dort plakatiert zur Europawahl und zur Kommunalwahl bislang fast ausschließlich das "Bündnis Zukunft Hildburghausen" des Neonazis und Ex-NPD-Funktionärs Tommy Frenck. Zahlreiche Bürger reagieren darauf mit Verwunderung und Kritik an den übrigen Parteien.

CDU und SPD wollen ihre Wahl-Werbe-Strategie nochmal überdenken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vertreter von CDU und SPD weisen jedoch Vorwürfe zurück, sich aus der Region zurückzuziehen. CDU-Kreischefin Kerstin Floßmann sagte MDR THÜRINGEN, ihre Partei werbe mit anderen Mitteln, mit Flyern, Werbepost und im persönlichen Kontakt um Wählerstimmen. Allein die 40 Kreistagskandidaten absolvierten jede Menge Vor-Ort-Termine, so Floßmann.



Die Geschäftsführerin der Thüringer SPD, Anja Zachow, sagte, die unterschiedlich starke Präsenz hänge auch mit den begrenzten Ressourcen zusammen. Zudem werde auf unterschiedliche Medien gesetzt, was zu einem "schrägen Eindruck" führen könne. Doch konkret in Eisfeld wollen SPD und CDU nun auch mit Plakaten nachlegen, erklärten beide Parteien nach der Anfrage von MDR THÜRINGEN.