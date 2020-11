Die Aktion Wunschweihnacht findet in Hildburghausen trotz der Corona-Pandemie statt. Wie ein Sprecher des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit mitteilte, wurden wie in den vergangenen Jahren Weihnachtsbäume im Landratsamt Hildburghausen und in der Touristinformation Themar aufgestellt. An den Bäumen hängen anonyme Wünsche von bedürftigen Menschen. Jeder, der will, kann sich einen Wunschzettel vom Baum nehmen und ihn erfüllen.

Einer der "Wunschweihnachtsbäume" in der Touristinformation Themar. Bildrechte: Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit