Neustadt am Rennsteig in der Landgemeinde Großbreitenbach im Thüringer Ilm-Kreis steht komplett für zwei Wochen unter Quarantäne. In dem Ort leben etwa 900 Menschen. Die Sprecherin des Landratsamtes, Doreen Huth, sagte, am Sonntagabend sei die Quarantäne per Lautsprecherdurchsage im Ort bekannt gegeben worden. Ein Krisenstab berate das weitere Vorgehen, unter anderem um die Grundversorgung der Bürger zu gewährleisten.