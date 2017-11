Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat am Donnerstag gegen einen 28-Jährigen Anklage wegen Mordes in zwei Fällen erhoben. Der Mann muss sich außerdem wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung verantworten.

Ihm wird vorgeworfen, Mitte Juni 2017 in seiner Wohnung in Altenfeld (Ilm-Kreis) seine Ehefrau mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht derart verletzt zu haben, dass sie stationär im Krankenhaus Ilmenau aufgenommen werden musste. Die drei gemeinsamen Söhne im Alter von vier und drei Jahren sowie elf Monaten blieben bei dem Mann in der Wohnung zurück. Nach dem Vorfall teilte die Frau ihm mit, dass sie ihn verlassen und mit den Kindern ins Frauenhaus gehen werde.