Ermittler sind gegenwärtig vor Ort und suchen nach weiteren Spuren. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Auch Hunde sollen den Bereich am Sonntag absuchen. Darüber hinaus werden Anwohner zu möglichen Beobachtungen befragt. Beim Fundort handelt es sich um ein steiles Gelände an der Ortsrandlage. Der Ort Geschwenda liegt nordwestlich von Ilmenau an der A71.

In Thüringen waren in den vergangenen Jahren mehrfach tote Babys entdeckt worden. Anfang 2016 etwa war in Ichtershausen bei Arnstadt (Ilm-Kreis) die Leiche eines kleinen Jungen gefunden worden. Später wurden die sterblichen Überreste eines weiteren Neugeborenen in der Region entdeckt.