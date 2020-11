Mehl, Wasser und Liebe Familienbetrieb in vierter Generation: Bäckerei Pausch in Gehren

Hauptinhalt

Die Bäckerei Pausch in Ilmenau-Gehren ist seit 1894 in Familienbesitz. Chef Andreas führt sie in vierter Generation. Sein Erfolgsrezept: eine gute Mischung aus traditionellen und innovativen Backwaren. Und auch sein Nachfolger steht schon in den Startlöchern.