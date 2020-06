In einem Ortsteil von Stadtilm ist ein Bus in einen Vorgarten gefahren und zur Seite gekippt. Der 41 Jahre alte Fahrer und eine 77 Jahre alte Frau wurden bei dem Unfall am Mittwoch verletzt, wie die Polizei berichtete. Mehr Fahrgäste hätten sich nicht in dem Linienbus befunden.

Der Bus durchbrach in Stadtilm-Cottendorf einen Zaun. Bildrechte: MDR/Polizei Gotha