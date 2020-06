Möglich wird das von BINZ zusammen mit dem Frauenhofer Institut in Ilmenau entwickelte Verfahren durch das UV-Licht der LEDs. Diese seien besser und variabler als Leuchtstoffröhren, so Thomas Westerhoff vom Fraunhofer Institut. Die neue Technik funktioniere ohne Aufwärmphase und ohne giftiges Ozon, das in den ehemals eingesetzten Röhrenvarianten verwendet wurde. Das System scheint gerade in Corona-Zeiten sehr gefragt zu sein. Erste Bestellungen der neuen Technik liegen bei dem Sonderfahrzeugbauer bereits vor.