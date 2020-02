Ilmenau Erneuter Corona-Infektions-Verdacht

Im Krankenhaus in Ilmenau wurden zwei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus vorsorglich isoliert. Die Sprecherin der Ilm-Kreis-Kliniken, Christina Fischer, sagte MDR THÜRINGEN, die beiden Personen hätten am Samstagmittag bzw. am Samstagabend das Krankenhaus aufgesucht.

Ein Modell des Corona-Virus. Bildrechte: imago images/Science Photo Library