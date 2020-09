Die Corona-Fälle im Ilm-Kreis drohen die kritische Grenze zu überschreiten. Das teilte das Landratsamt am Samstag mit. Laut einer Sprecherin seien in den letzten 24 Stunden elf neue Fälle hinzugekommen. Insgesamt verzeichnet der Ilm-Kreis bislang 209 bestätigte Fälle. Laut Robert-Koch-Institut sind 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ein kritischer Wert. Ab dann können wieder lokale Lockdowns verordnet werden.

Amtsärztin Renate Koch appellierte an die Einwohner, sich eigenverantwortlich an die Hygieneregeln zu halten. Die bisherigen Ausbrüche seien in sensiblen Bereichen wie einem Kindergarten, einer Schule, einer Werkstatt und Pflegeeinrichtungen aufgetreten, so Koch. Seit Freitag sei zudem die Technische Universität Ilmenau betroffen.