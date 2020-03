Allerdings hätten bislang nirgendwo sonst derart drastische Maßnahmen gezogen werden müssen wie in dem Ortsteil der Landgemeinde Stadt Großbreitenbach, so Huth. Hintergrund ist, dass eine infizierte Person mit mindestens 70 anderen Menschen in dem kleinen Ort in Kontakt war. Seit Sonntag darf niemand mehr Neustadt am Rennsteig verlassen. Auch betreten werden dürfe der etwa 900 Bewohner zählende Ort nur noch in Ausnahmefällen und unter strengen hygienischen Auflagen. Innerhalb des Orts dürfen die Bewohner nur sehr eingeschränkt ihr Zuhause verlassen.