Die Zahl der Corona-Infizierten in Neustadt am Rennsteig im Ilm-Kreis ist auf 38 gestiegen. Wie Landrätin Petra Enders (Linke) am Freitag sagte, wurden seit Donnerstag 12 Uhr in den Zelten in Neustadt am Rennsteig 300 Menschen getestet. Zwölf weitere Infektionsfälle seien so erkannt worden. Damit seien mehr als die Hälfte der Einwohner bereits getestet worden, hieß es. Noch am Freitag sollen alle weiteren knapp 400 Einwohner getestet werden.

Petra Enders (Linke), Landrätin des Ilm-Kreis. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK