Die Quarantäne von Neustadt am Rennsteig aufgrund zahlreicher Corona-Infektionen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:00 Uhr geendet. Schon die Ankündigung darüber war offenbar für einige Bürger von Neustadt derart erfreulich, dass sie sich prompt am Sonntagabend in der Rennsteigstraße zu einer "Corona-Party" zusammenfanden, obwohl die Quarantäne noch bestand. Tische und Stühle wurden zum gemeinsamen Grillen bereits hingestellt. Als die Polizei eintraf, befanden sich ca. 20 Personen auf der Straße.