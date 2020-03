Die Quarantäne von Neustadt am Rennsteig wird immer wieder durchbrochen. Einwohner entfernten sich heimlich aus dem Ort, sagte Landrätin Petra Enders (Linke) MDR THÜRINGEN. Sie fordert die Einwohner auf, sich unbedingt an die Quarantäne zu halten.

Nach Angaben von Enders gibt es inzwischen zehn bestätigte Corona-Infizierte in Neustadt. Das seien vier mehr als am Montag. Eine weitere Person sei schwer erkrankt und in die Ilm-Kreis Klinik in Arnstadt eingeliefert worden. Damit gibt es derzeit im Ilm-Kreis 20 Corona-Infizierte. Allein zehn Fälle kommen aus Neustadt am Rennsteig. Die Landrätin erwartet, dass die Zahlen noch steigen, da dutzende Testergebnisse noch ausstehen.