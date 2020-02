Er war am Montag in den Ilm-Kreis-Kliniken in Quarantäne gebracht und isoliert behandelt worden. Es bestand ein Verdacht, dass der Mann sich mit dem neuartigen Virus angesteckt haben könnte. Bei ihm sei ein leichter grippaler Infekt ohne Fieber festgestellt worden, so das Landratsamt. Mit der Entwarnung aus dem Ilm-Kreis war am Dienstagabend kein weiterer Verdachtsfall in Thüringen bekannt.