Nach der mutmaßlichen Corona-Party in Neustadt am Rennsteig hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer erhoben. Sie müssen sich unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Beamte verantworten, wie die Südthüringer Zeitung schreibt .

So soll ein 56-jähriger Mann Polizisten angegriffen und beleidigt haben. Einem 19-Jährigen wird ebenfalls Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen, außerdem ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

In Neustadt am Rennsteig war am 5. April eine zweiwöchige Quarantäne aufgehoben worden. Die Einwohner durften den Ort nicht verlassen. Diese hatte Landrätin Petra Enders wegen gehäufter Corona-Infektionen verhängt. Noch vor Ablauf der Quarantäne-Frist hatten sich laut Polizei rund 20 Menschen zu einem Grillfest getroffen und damit das strenge Kontaktverbot umgangen.