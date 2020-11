Thüringens Schullandheime sind durch den zweiten Lockdown in ihrer Existenz bedroht. Die Vorsitzende des Landesverbandes der Schullandheime Ina Gerlof sagte MDR THÜRINGEN, sie rechne damit, dass die Hälfte der 16 aktiven Schullandheime Corona nicht überlebt. Mindestens vier weitere hätten bereits in diesem Jahr aus unterschiedlichen Gründen aufgegeben, auch wegen Corona.

Auch ob der Landesverband in Jena als ehrenamtliche Interessenvertretung weiterbestehen kann, stehe auf der Kippe, sagte Gerlof nach einer Video-Mitgliederversammlung. Die Mitglieder fordern ein Einlenken der Politik. Die finanziellen Hilfen seien gut, aber griffen nicht in jedem Fall oder seien kompliziert zu beantragen.

Die Schullandheime kritisieren aus ihrer Sicht den Widerspruch, dass im aktuellen Corona-Lockdown Bildungseinrichtungen geöffnet bleiben sollen, aber Schullandheime dennoch keine Schüler beherbergen dürfen. "Bei uns wären die Schüler sicherer als in der Schule", so Gerlof.

Mehr als eine Klasse nähmen die Einrichtungen derzeit ohnehin nicht auf und die Hygienekonzepte hätten sich bewährt. "Die Schüler wären also unter sich und würden die Schulen und Schulbusse entlasten", so Gerlof. Das sei nicht zu verstehen. Einzelne Heime haben sich zudem vergeblich um Ausnahmeregelungen bemüht.

Schullandheim in Geraberg: 80 Prozent der Einnahmen brechen weg. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Im laufenden Jahr sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt mindestens 80 Prozent der Übernachtungen und Einnahmen weggefallen. Für das Schullandheim in Geraberg im Ilm-Kreis sagte Leiter Jens Hertwig MDR THÜRINGEN: "Es sieht düster aus, nachdem wir uns mit den Sommer-Ferienspielen gerade etwas berappelt hatten."

Hertwig gehört auch zum Landesverbandsvorstand. Seine Unterkunft im Jüchnitztal erreicht sonst jährlich mehr als 6.000 Übernachtungen. Nun sind vier der sechs Mitarbeiter in Kurzarbeit. "Mir wird schlecht, wenn ich sehe, dass die nächsten Buchungen erst für Mai 2022 vorliegen", so der Heimleiter. Außerdem sorge er sich um die sozialen Auswirkungen, durch den Wegfall der Bildungsaufenthalte, die nicht zuletzt soziale Kompetenzen vermittelten. Das Schullandheim in Geraberg ist als Verein organisiert und wirtschaftlich auf sich allein gestellt.