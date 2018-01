Maschinenbau - eines der zwei Fächer neben Elektrotechnik-Informationstechnik für den Diplom-Versuch Bildrechte: colourbox

Laut Petzold kann im zehnsemestrigen Diplom-Studium dagegen durchgehend und unterbrechungsfrei ausgebildet werden. Soll heißen: Die TU will keine zwei aufeinanderfolgenden Studiengänge, sondern nur einen. Mit den neuen Diplom-Studiengängen möchte die TU zudem Studierende ansprechen, die zusätzliche Qualifikationen erwerben wollen. Ab dem sechsten Semester können sie frei wählbare Nebenfächer belegen.

Ob sich die neuen Diplom-Studiengänge bewähren, muss sich noch beweisen, räumt Petzold ein. Erste Aufschlüsse erwartet er sich hier von den kommenden Zwischenprüfungen. Dann werde sich zeigen, wie es um die Leistungsfähigkeit und Motivation der Studierenden stehe.



Die Idee mit der Wiedereinführung der Diplom-Studiengänge hatten der Rektor der TU Ilmenau, Peter Scharff, und Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Nach Angaben des Ministers wird mit den neuen Studiengängen die Ingenieurausbildung in Ilmenau gestärkt. Die Studiengänge seien ein flankierendes Angebot zu den Bachelor- und Masterabschlüssen. Die Diplom-Studiengänge der TU werden zunächst in einer sechsjährigen Modellphase erprobt. Falls sie sich bewähren, könnten nach Angaben des Thüringer Wissenschaftsministeriums an den Hochschulen im Freistaat weitere neue Diplom-Studiengänge eingeführt werden.



In Thüringen gibt es noch drei weitere Diplomstudiengänge, die nie abgeschafft wurden: Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar, Evangelische Theologie an der FSU Jena und Kirchenmusik an der HfM Weimar.