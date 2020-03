Ein 57-jähriger Corona-Patient aus Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) ist am Mittwoch im Klinikum Suhl gestorben. Wie das Landratsamt des Ilm-Kreises mitteilte, war der Mann am Samstag ins Krankenhaus eingeliefert worden und musste beatmet werden.

Der Corona-Patient starb im Klinikum Suhl (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO