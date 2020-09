Nach den Drohungen von mutmaßlichen Corona-Leugnern gegen einen stellvertretenden Schulleiter in Ilmenau sieht Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) eine Grenze überschritten. "Schule ist ein geschützter Raum. Deshalb müssen solche politischen Auseinandersetzungen woanders geführt werden", sagte Holter am Donnerstag bei einem Treffen an der Goethe-Schule in Ilmenau.