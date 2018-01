Dennis Rösch und Stefan Ruhe gehören zu einem eher kleinen Team, das sich großes vorgenommen hat. In den vergangenen Monaten haben sie in Ilmenau das "Lernlabor Cybersicherheit" aufgebaut. An dem kleinen Demonstrationsleitstand lassen sich Szenarien simulieren beziehungsweise nachstellen, wie sie auch in der realen Wirtschaft bereits zu Totalausfällen von Unternehmen der Energieversorgung geführt haben.

Beispielsweise jener bekannte Fall aus der Ukraine. Kurz vor Weihnachten 2015 ging in 700.000 Haushalten im Südwesten des Landes für kurze Zeit das Licht aus. Wie man heute vermutet, hatten Mitarbeiter eines E-Werks einen Mailanhang geöffnet, der vorgab vom ukrainischen Parlament abgeschickt worden zu sein. Gewissermaßen mit einem Klick zog sich das Unternehmen die Schadsoftware ins System, die sich anschließend auf den weit vernetzten Rechnern verbreitete - und irgendwann einen Totalausfall auslöste.

Kriminelle gelangen an vertrauliche Daten

Ein Hackerangriff auf sensible Einrichtungen kann großen Schaden anrichten. Bildrechte: dpa Bekannt ist auch jener Ansatz, von außen auf Rechner zuzugreifen, um dem Personal in den Leitständen falsche Frequenzen oder Lastströme im Netz vorzugaukeln. Treffen die Mitarbeiter dann aufgrund der falsch übermittelten Daten Entscheidungen, fahren sich die Systeme etwa wegen einer nicht erkannten Überlastung selbst herunter. Solche und ähnliche Manipulationen können Erpressern Geld oder Kriminellen vertrauliche Daten bringen. Und bisweilen berührt die Kontrolle über die Systeme auch die nationale Sicherheit eines Landes. Im Falle der Ukraine übrigens vermuten nicht wenige Experten den Kriegsgegner Russland hinter dem Angriff. Wie solche in der Regel überaus anspruchsvollen Angriffe genau funktionieren, das könnten Dennis Rösch und Stefan Ruhe in Ilmenau analysieren - und anschließend den Sicherheitsverantwortlichen von deutschen Energieversorgern nahebringen.

Faktor Mensch größte Schwachstelle

"Der Faktor Mensch ist die größte Schwachstelle in den Systemen", sagt Peter Bretschneider. Hinzu komme, dass die modernen Energienetze immer verzweigter werden und immer mehr Zugriffspunkte bekommen. Irgendwann soll jeder Haushalt über einen intelligenten Stromzähler verfügen - was im Prinzip nichts anderes ist als ein per Datenleitung mit Millionen anderen Geräten verbundener Minicomputer. Jeder einzelne, so Bretschneider, könne theoretisch ein Einfallstor für einen Cyberangriff darstellen.

Ausdruck der Kreativität des Menschen

Dies kann auch den gestandenen Experte im Bereich Datensicherheit nur noch wenig verblüffen. "Es überrascht uns immer wieder was", sagt Bretschneider. Denn Hackerangriffe seien letztlich Ausdruck der Kreativität des Menschen. Manches geschehe mit kriminellen Motiven, anderes aus Neugier. "Intelligente Menschen finden immer wieder neue Angriffsmuster. Sie schaffen für uns immer wieder neue Herausforderungen."