Der Tod einer 86-Jährigen in einer Gartenanlage in Geraberg (Ilm-Kreis) ist offenbar aufgeklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch mitteilte, hat ein 58-jähriger Gartennachbar gestanden, die Frau am 19. November getötet zu haben.

Das Verbrechen in der Gartenanlage ist aufgeklärt. Bildrechte: MDR/ Wichmann TV