Nach dem Tod einer 86-Jährigen in Geraberg (Ilm-Kreis) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das sagte Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen am Dienstag in Erfurt, nähere Angaben machte er zunächst nicht. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll es sich um einen Geraberger aus der Nachbarschaft des Opfers handeln. Der Mann soll sich der Polizei gestellt haben. Die Ermittlungen hatte am Freitag die Thüringer Mordkommission mit einem bis zu 20-köpfigen Team übernommen.

Nach Angaben der Ermittler wurde die Seniorin aus Ilmenau getötet. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/ Wichmann TV