Wenn Thüringer Holzhausen hören, dann denken sie wohl zunächst an Bratwurst. Dabei duften die Rosen auf dem Rosenhof von Antje Kochlett mindestens genauso gut. Und in den frühen Morgenstunden vielleicht sogar ein bisschen besser. Denn wer Rosenblüten ernten will, muss früh raus. Ab fünf Uhr geht die Ernte los. Der Gehalt an ätherischen Ölen ist zu dieser Zeit am wertvollsten. Schließlich geht es bei Rosen um den Duft. Aus den Blüten wird nämlich Rosenwasser. Bis dahin ist es aber ein leicht dorniger Weg.