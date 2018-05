Kreise klagen wegen mangelnder Sicherheit auf ICE-Trasse

Der Ilm-Kreis und der Kreis Sonneberg klagen gegen das Sicherheitskonzept für die ICE-Trasse durch den Thüringer Wald. Der Ilm-Kreis will erreichen, dass der Rettungsplatz am Notausgang bei Möhrenbach vergrößert wird. Hintergrund der Klage ist eine Notfall-Übung Ende letzten Jahres. Dabei habe sich gezeigt, dass im Katastrophenfall Zugpassagiere gar nicht so leicht gerettet werden können. Im jetzigen Zustand würden Reisende nicht einmal auf den Rettungsplatz passen. Die Fläche müsse deshalb von derzeit 1.800 auf 3.000 Quadratmeter erweitert werden. Bei einem vollbesetzten ICE mit 800 bis 1.000 Fahrgästen machten größere Flächen eine Rettung überhaupt erst möglich, heißt es.