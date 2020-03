Nur wenige Meter entfernt herrscht in der Metzgerei reges Treiben. Die Leute kaufen Knacker, Gehacktes und Wurst. Jeder scheint sich auf seinen Einkauf zu konzentrieren. Die Ministerpräsidentenwahl ist keine Thema. War es auch in den vergangen Tagen nicht, sagt die Verkäuferin. Eine Kundin sagt dann aber doch etwas. Ihre Freundin aus München hätte sie nach der Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar angerufen und gefragt, was da denn los sei in Thüringen. Ein Ministerpräsident gewählt mit Stimmen der AfD, das wollte ihrer Freundin nicht recht einleuchten, erzählt sie. Dass Bodo Ramelow gestern zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, gefällt der Dame. Sie hat sich auch seine erste Rede nach der Vereidigung angehört. Die habe ihr gefallen. Aber so ganz überzeugt ist sie nicht: "Er müsste in einer anderen Partei sein." Draußen vor der Tür sagt sie noch, die Kandidatur von Björn Höcke sei "furchtbar" gewesen. "Dieser Blick schon, dieser herablassende Blick, das ist ganz schlimm." Auch zur CDU hat sie eine Meinung. Dass die Partei sich so abgrenzt, versteht sie nicht, sagt sie.