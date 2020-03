Es ist Donnerstagvormittag. Durch die verkehrsberuhigte Innenstadt Ilmenaus und durch die Einkaufsstraßen laufen junge und alte Menschen. Sie erledigen ihre Einkäufe oder sind auf dem Weg zum Arzt. Sie bummeln einfach nur oder eilen als Studenten zur Vorlesung. Bauarbeiter machen zweites Frühstück und Floristen räumen ihre Frühblüher vor den Laden.

In Ilmenaus Innenstadt Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann Ein älterer Herr mit Mütze schiebt sein Fahrrad über den Zebrastreifen. Auf die Frage, ob er denn die Wahl des Ministerpräsidenten verfolgt hat gestern, antwortet er ohne zu zögern und sehr bestimmt: "Natürlich." Und ohne auf die nächste Frage zu warten, schiebt er gleich hinterher: "Es ist richtig, dass der Bodo Ramelow jetzt wieder dran ist." Er sei mit der Wahl vom Mittwoch sehr zufrieden. Dass Björn Höcke sich auch hat aufstellen lassen zur Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten findet er schoflig, sagt er. Und sagt weiter: "Er hat ja schon das erste Ding versaut" und meint die Wahl am 5. Februar 2020. Jetzt, hofft er, wird es endlich wieder ruhiger in der Thüringer Politiklandschaft.

Anruf aus München: Was ist los in Thüringen?

Nur wenige Meter entfernt herrscht in der Metzgerei reges Treiben. Die Leute kaufen Knacker, Gehacktes und Wurst. Jeder scheint sich auf seinen Einkauf zu konzentrieren. Die Ministerpräsidentenwahl ist kein Thema. War es auch in den vergangen Tagen nicht, sagt die Verkäuferin. Eine Kundin sagt dann aber doch etwas. Ihre Freundin aus München hätte sie nach der Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar angerufen und gefragt, was da denn los sei in Thüringen. Ein Ministerpräsident gewählt mit Stimmen der AfD, das wollte ihrer Freundin nicht recht einleuchten, erzählt sie. Dass Bodo Ramelow gestern zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, gefällt der Dame. Sie hat sich auch seine erste Rede nach der Vereidigung angehört. Die habe ihr gefallen. Aber so ganz überzeugt ist sie nicht: "Er müsste in einer anderen Partei sein." Draußen vor der Tür sagt sie noch, die Kandidatur von Björn Höcke sei "furchtbar" gewesen. "Dieser Blick schon, dieser herablassende Blick, das ist ganz schlimm." Auch zur CDU hat sie eine Meinung. Dass die Partei sich so abgrenzt, versteht sie nicht, sagt sie.

Dass die unruhigen Zeiten erstmal vorbei sind, freut eine Passantin, die an der Metzgerei vorbei kommt. "Ich bin glücklich, dass es wieder einen Ministerpräsidenten gibt." Dass Björn Höcke sich hat aufstellen lassen, findet sie "einfach nur beschämend. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das finde ich nicht toll. Ich hab wirklich gedacht, mein Gott, wenn der jetzt gewählt wird, das wäre nicht auszudenken gewesen."

"So geht das doch nicht"

In der Bäckerei gegenüber sind fast alle Tische besetzt. Gleich neben dem Eingang sitzen zwei Herren bei einem Kaffee und diskutieren. "Die eine schmeißt dem Kemmerich die Blumen vor die Füße, der andere gibt dem Höcke nicht die Hand. So geht das doch nicht. Das hat doch nichts mehr mit Partei zu tun." Vom aktuellen politischen Geschehen scheinen die Herren sichtlich gefrustet zu sein.

Am Nachbartisch sitzt ein Damen-Kaffeekränzchen. Einmal in der Woche treffen sie sich und reden über alles Mögliche. An diesem Donnerstag geht es auch um die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten. Eine adrette ältere Dame mit Brille sagt, "das Theater mit der Wahl - also nein. Das hätten sie doch alles vor Wochen schon haben können." Die Freundinnen reden wild durcheinander über die Rolle der CDU, die Order der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die aus Afrika kam, das Taktieren der AfD und so weiter. Es wird nicht laut. Aber die Damen diskutieren bestimmt. Gefrustet von der Politik sind sie nicht. Eine gibt aber zu verstehen: "Also wenn ich in der CDU gewesen wäre, ich hätte den Zirkus nicht mitgemacht. Ich hätte als Abgeordnete gewählt, wen ich für richtig halte."

"Man muss auf die anderen zugehen"

Beim Thema Landtagswahl im nächsten Jahr sind die drei Damen sich einig, da wird gar nicht diskutiert. Alle drei wollen wählen gehen, "sonst wählt man ja die Falschen." Die jüngste in der Runde, regt sich noch einmal kurz auf über das Verhalten der unterschiedlichen Fraktionen. "Die sollen doch reagieren. Etwas für Thüringen bewegen. Wenn die da oben schon nicht miteinander klar kommen, was soll es denn dann hier unten werden?" Und schon hakt ihre Freundin ein: "Man muss doch auf die anderen zugehen, wegen des Wohles des Volkes und nicht immer nur an Macht denken." "Und die Leute müssen sich mal abgewöhnen, von der Nachfolgepartei der SED zu reden. Das ist 30 Jahre her. Die Leute gibt es doch gar nicht mehr."

In dem Moment schaltet sich auch die freundliche Verkäuferin hinter der Bäckerei-Theke ins Gespräch ein. Sie lässt gerade einen Milchkaffee in die Tasse und sagt, dass die Diskussionen zur Wahl sich an diesem Donnerstag sehr in Grenzen halten. Am 5. Februar und an den Tagen danach sei weitaus mehr und lautstärker an den Kaffeetischen diskutiert worden.

Vom Markt in Richtung Einkaufsstraße kommen zwei Bauarbeiter gelaufen. Mit Blaumann und Mütze bekleidet, eine Zigarette in der Hand, sagen sie nicht viel auf die Frage, welche Meinung sie denn zu Ministerpräsidentenwahl in Thüringen haben. "Jetzt haben wir wieder einen." "Den Bodo." "Nächstes Jahr ist schon wieder 'ne Wahl. Also ich geh nicht hin." "Ich schon." Und damit machen sie sich wieder auf den Weg.

"Alles nur Machtgeplänkel"

Was denken die Menschen in Ilmenau über die politischen Ereignisse der letzten Wochen? Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann Am Ende der Einkaufsstraße am Wetzlaer Platz ist eine Bushaltestelle. Viele haben ihre Einkäufe bereits erledigt und wollen wieder nach Haus fahren mit dem Bus. Unter ihnen ist auch eine kleine zierliche betagte Dame. Sie heißt Gerda, sagt sie und stützt sich dabei auf ihren Rollator, den sie "Kartoffelbenz" nennt. Neben ihr steht ihre Schwägerin. Beide sind froh, "dass es nun mal ausgegangen ist mit der Ministerpräsidentenwahl. Wir sind alte Leute, aber es muss doch irgendwie weiter gehen für die Zukunft." Gerda verrät, dass sie 1930 geboren wurde. Sie habe schon so viel erlebt, sagt sie und schaut dabei traurig in Richtung ihrer Schwägerin. "Ich habe Angst", sagt Gerda, "dass die Rechten wieder an die Macht kommen. Die AfD macht mir Angst. Da habe ich furchtbare Angst auch wegen meiner Kinder und deren Zukunft." Gerda steigt mit ihrer Schwägerin in den Bus.