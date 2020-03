Desinfektionsmittel ist weiterhin ausverkauft, Seife staht aber ausreichend im Regal. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Desinfektionsmittel ist ausverkauft, aber Seife steht ausreichend in den Regalen. Händewaschen ist also gesichert. Im Nudelregal steht auch noch was. Und das Beste an der Idee - Einkäufer mit Auto hamstern nicht mehr alles weg. So haben auch ältere Menschen aus den umliegenden Wohnblocks und Menschen ohne Autos die Chance, einzukaufen, was sie brauchen und zwar in handeslüblichen Mengen. "Keine Panik also", sagt Thomas Sander.