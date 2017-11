Der Aussichtsturm auf dem Kickelhahn bei Ilmenau ist am Mittwoch aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kann der Turm voraussichtlich bis März 2018 nicht betreten und bestiegen werden. Ein Blick vom Turm sei jedoch über Webcams möglich, die in der Höhe installiert sind.

Erstmal dicht: der Kickelhahnturm. Bildrechte: dpa

Im Oktober war bekannt geworden, dass die Stadt Ilmenau den Kickelhahnturm sanieren will. Dafür wurden 250.000 Euro in den Haushaltsentwurf 2018 eingestellt. Außerdem wird mit Fördergeldern gerechnet. Vor allem die Treppe ist marode, ebenso der Balkon. Um die Finanzierung hatte es zuvor Streit gegeben. Die Stadt Ilmenau sah Thüringenforst als Besitzer in der Pflicht. Thüringenforst wiederum verwies darauf, dass Ilmenau den Turm touristisch nutze. Der Streit konnte inzwischen beigelegt werden, beide Parteien arbeiten zusammen.

Der Kickelhahnturm wurde 1855 errichtet und ist damit der älteste erhaltene Aussichtsturm im Thüringer Wald. Der Turm ist 21 Meter hoch. Von oben bietet sich eine Fernsicht über das Thüringer Becken bis zum Harz. Der Kickelhahn erstreckt sich über 861 Meter. Er zählt zu den beliebtesten Wanderzielen im Thüringer Wald.