Ilm-Kreis Kieshaufen stoppt Autofahrer bei Stadtilm

Am 20. Dezember ist bei Stadtilm der letzte Abschnitt der neuen Bundesstraße 90n eröffnet worden. Sie soll die Orte zwischen dem Raum Rudolstadt und der Autobahn 71 vom Durchgangsverkehr entlasten. Wer nun als Ortskundiger in aller Ruhe auf der alten Landstraße zwischen Stadtilm und Nahwinden weiter fahren will, wird aber jäh gestoppt.

von Juliane Maier-Lorenz und Dirk Reinhardt