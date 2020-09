Rund 30 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau im Ilm-Kreis hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefunden. Die Erfurter Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Gotha haben einen inzwischen 78 Jahre alten Mann aus dem Raum Ilmenau im Visier. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wird der Mann verdächtigt, vor fast 30 Jahren die damals 19 Jahre alte Cornelia G. ermordet zu haben.

Die junge Frau war nach ihrem gewaltsamen Tod in einem Waldstück gefunden worden (Archivfoto). Bildrechte: Polizei Gotha

Die junge Frau war im Dezember 1990 in einem Waldstück bei Ilmenau gefunden worden. Ermittlungen ergaben, dass sie mutmaßlich vergewaltigt und danach mit mehreren Messerstichen getötet worden war. Die Suche nach dem Täter verlief damals ergebnislos. Da Mord nicht verjährt, wurde der ungeklärte Fall immer wieder aufgenommen. Im Jahr 2018 folgte dann ein wichtiger Hinweis: Eine Frau meldete sich bei der Polizei, sie sei ebenfalls 1990 in Ilmenau vergewaltigt worden. So kam es zu neuen Ermittlungen, die auch mit Öffentlichkeitsarbeit verbunden waren: Im März dieses Jahres beschrieb die Polizei über die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" den Täter detailliert und bat öffentlich um weitere Hinweise.