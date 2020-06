Science Fiction aus Ilmenau MP3-Erfinder Karlheinz Brandenburg wird 66

Zunächst experimentierte sein Team mit sehr vielen Lautsprechern. 2003 wurden die "Lindenlichtspiele" in Ilmenau als erstes Kino der Welt mit dem IOSONO-Soundsystem ausgestattet. Die 3D-Soundtechnologie des Fraunhofer IDMT zog unter dem Namen "SpatialSound Wave" in deutsche Großplanetarien und viele Theater und Konzertsäle der Welt ein.

Mit SpatialSound Wave lassen sich Audioobjekte im Raum positionieren, so dass eine realistische Übereinstimmung zwischen dem visuellen und akustischen Geschehen möglich wird. Integriert ist zudem ein innovatives Modul zur interaktiven Raumsimulation, das ganz einfach per Knopfdruck jeden beliebigen Raumeindruck so realitätsnah wiedergibt, also würde sich der Zuhörer inmitten des akustischen Geschehens befinden.

Gern erinnert sich Karlheinz Brandenburg an Besuche bei Michael Jackson auf der Neverland Ranch. Und er hat es bis in die Ruhmeshalle "Internet Hall of Fame" gebracht. Sein Erfolgsrezept sei eine Kombination aus Vision, Überstunden und Sturheit, schrieb einmal ein Journalist. "Wenn ich das interpretiere", sagt Karlheinz Brandenburg heute, "heißt Vision: weiterdenken. Das heisst, Dinge denken, wo andere sagen, das geht doch gar nicht oder das dauert noch 30 Jahre, bis es geht. Und so weiter zu schauen, was geht."