Der Ilm-Kreis will ab Sommer ein neues Gefahrenabwehrzentrum an der Rudislebener Allee beziehen. Dafür wird ein früherer Unternehmenssitz eines Anbieters von Kfz-Teilen umgebaut. Landrätin Petra Enders (LINKE) sagte am Mittwoch, der Kreis habe das Gebäude erworben und werde es für etwa 1,4 Millionen Euro umbauen und ausstatten.