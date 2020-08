Jeder zweite mit dem Coronavirus infizierte Einwohner von Neustadt am Rennsteig hat keine Antikörper gegen das Virus entwickelt. Das ist ein Zwischenergebnis der großangelegten Corona-Studie des Uniklinikums Jena in dem Südthüringer Ort.

"Wir waren überrascht, dass die Hälfte der Infizierten, bei denen das Virus sechs Wochen vorher nachgewiesen worden war, keine Antikörpertiter aufwiesen, obwohl wir mit sechs verschiedenen Tests danach gesucht haben", erklärte der Leiter der Studie, Professor Matthias Pletz, am Montag. Dieses Ergebnis werfe viele neue Fragen auf. Offenbar könne man auch bei einem negativen Antikörpertest nicht wirklich ausschließen, dass es vorher eine Covid-Infektion gab, so der Infektiologe.

Seit Mai erforscht ein zehnköpfiges Wissenschaftlerteam um Pletz im Rahmen einer Studie die Bildung von Antikörpern im menschlichen Körper nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Die Daten hierfür liefern freiwillige Tests an Einwohnern in Neustadt am Rennsteig. Der Ort mit seinen rund 900 Bewohnern war am 22. März für zwei Wochen komplett unter Quarantäne gestellt worden, nachdem dort gehäuft Infektionen festgestellt worden waren. Am Ende der Quarantäne waren dort laut Uniklinik 49 Infektionen bekannt, zwei Betroffene starben. Mitte Mai hatten die Wissenschaftler erste Proben bei Einwohnern genommen, im Herbst soll eine weitere Testserie folgen.