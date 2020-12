Im Ilm-Kreis sind am Donnerstagnachmittag zehn Häuser durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilte, sind dabei Betäubungsmittel und dazugehörige Beweismittel sichergestellt worden. Vier Menschen wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt wird am Freitag darüber entscheiden, ob Haftbefehle erlassen werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Zu den Hintergründen wollte sich die Staatsanwaltschaft deshalb noch nicht äußern.