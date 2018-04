Der Angeklagte verbirgt an einem früheren Prozesstag vor dem Landgericht Erfurt sein Gesicht in einem Aktenordner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Gericht folgte mit dem Urteil den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Der Angeklagte hatte im Sommer vergangenen Jahres in Altenfeld im Ilm-Kreis seine ein und vier Jahre alten Söhne mit einem Messer umgebracht und einen dritten lebensgefährlich verletzt. Zwei Tage zuvor hatte er seine Frau krankenhausreif geprügelt. Sie wollte ihren Mann verlassen und die Söhne mitnehmen.



Vor Gericht hatte der Mann im Januar ein Geständnis abgelegt. Er sagte, er habe mit den Kindern gemeinsam sterben wollen, nachdem ihm klar war, dass er seine Frau und seine Söhne endgültig verloren habe. Als Motiv für seine Tat gab er an, seine Kinder hätten nicht in einem Heim oder in einer fremden Familie aufwachsen sollen.