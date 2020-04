Derzeit gibt es 47 Corona-Infizierte in Neustadt am Rennsteig. Das sind etwa 50 Prozent der Fälle im Ilm-Kreis. Dort liegt die Zahl derzeit bei 93 Corona-Infizierten. Die Quarantäne in Neustadt am Rennsteig wird am Sonntag um 24 Uhr aufgehoben. Sie war am 22. März wegen der vielen Corona-Infektionen im Ort verhängt worden. Wie Landrätin Petra Enders am Sonntag sagte, hat die Quarantäne gewirkt.