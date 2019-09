Viele der Mitglieder in den Klöppelkursen von Gerlinde Rusch sind schon lange dabei. Edelgard Wiegand aus Kleinmölsen klöppelt seit 1984 mit. Sie sagt: "Unsere Gruppe passt so gut zusammen und Gerlinde lässt uns alle unsere eigene Handschrift machen. Das ist schön, dass sie nicht bestimmt, sondern uns frei laufen lässt und uns nur berät." Mit Ideen immer wieder einen neuen Anstoß geben, das ist es, was Gerlinde Rusch will. Und Ideen hat sie genug. Besonders freut sie, dass sich auch zwei über 90- jährige Klöpplerinnen auf das freie Gestalten einlassen: Ursula Böttcher (95) und Irmgard Wuttke (94). Sie sind jetzt Ehrengäste bei den Kursen. "Wir kommen gern her, das isses", sagt Irmgard Wuttke.